CemaTheSlayer перевели в запас Vega Squadron

Vega Squadron вывела капитана Семена CeMaTheSlayeR Кривулю из основного состава команды. Об этом сообщается на сайте организации. Vega представит новый ростер по Dota 2 до конца недели.

Ggscore.com Комментарий спортивного директора Vega Squadron Георгия drAmer Фалеева:

«На данный момент команда формируется вокруг других игроков, и, скорее всего, мы не увидим Slayer с баннером «акул» в следующем сезоне. Между ним и организацией по-прежнему действует контракт, поэтому он переведен на скамью запасных. Vega Squadron благодарна Семёну за четыре года сотрудничества, а также за все моменты, которые мы преодолели вместе».

В начале июля Vega сыграла тестовым составом на Rivalry.gg Rumble: в нем не оказалось CemaTheSlayer. 2 августа о возможном уходе Кривули из команды сообщил менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов. CemaTheSlayer играл за Vega с 2014 года, когда организация открыла подразделение по Dota 2. В 2015-м в составе с Solo, No [o] ne и 9pasha он выиграл ESL One New York 2015. По итогам сезона 2017/2018 Vega заняла 5-8 место на отборочных СНГ к The International 2018 и не прошла в основную стадию турнира.

Vega Squadron

Никита Palantimos Гринкевич Дмитрий UnderShock Большаков Бакыт Zayac Эмилжанов