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God и yoky сыграют за FlyToMoon на WESG 2018
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God и yoky сыграют за FlyToMoon на WESG 2018 

CyberSport.ru 37 минут назад
Сергей God Брагин и Максим Yoky Ким представят FlyToMoon на WESG 2018. Кроме них за команду сыграют три россиянина из Winstrike Team — Айрат Silent Газиев, Алексей Nongrata Васильев и Александр NoFear Чурочкин. Об этом NoFear рассказал в Twitter.
Команда для WESG. flytomoon: @Silentdota2 @GTHEMALL @nongrata1337 @Nofeardota2 yoky— Nofear (@Nofeardota2) September 4, 2018
Ранее составы на WESG 2018 анонсировали Team Canada и Team USA.
WESG — турнир, к участию в котором допускаются команды из пяти игроков одной национальности. WESG 2018 завершится в марте 2019 года. Участники финального турнира определятся через региональные отборочные. Организаторы пока не рассказали, когда состоятся квалификации.
Состав FlyToMoon на WESG 2018:
Айрат Silent Газиев
Сергей God Брагин
Алексей Nongrata Васильев
Александр NoFear Чурочкин
Максим Yoky Ким
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