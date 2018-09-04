God и yoky сыграют за FlyToMoon на WESG 2018

Сергей God Брагин и Максим Yoky Ким представят FlyToMoon на WESG 2018. Кроме них за команду сыграют три россиянина из Winstrike Team — Айрат Silent Газиев, Алексей Nongrata Васильев и Александр NoFear Чурочкин. Об этом NoFear рассказал в Twitter.

Команда для WESG. flytomoon: @Silentdota2 @GTHEMALL @nongrata1337 @Nofeardota2 yoky— Nofear (@Nofeardota2) September 4, 2018

Ранее составы на WESG 2018 анонсировали Team Canada и Team USA.

WESG — турнир, к участию в котором допускаются команды из пяти игроков одной национальности. WESG 2018 завершится в марте 2019 года. Участники финального турнира определятся через региональные отборочные. Организаторы пока не рассказали, когда состоятся квалификации.

Состав FlyToMoon на WESG 2018:

Айрат Silent Газиев

Сергей God Брагин

Алексей Nongrata Васильев

Александр NoFear Чурочкин

Максим Yoky Ким