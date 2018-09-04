Игроки Virtus.pro получили прямое приглашение на LAN-отборы WESG 2018

Четырех игроков Virtus.pro, которые входили в чемпионский состав Team Russia на WESG 2017, пригласили на LAN-квалификацию WESG 2018. Пятого игрока участники Druzhba Narodov объявят позднее.

Еще две команды, состоящие из профессиональных игроков Winstrike Team и ESPADA, получили инвайты в закрытую стадию отборочных.

Заниматься проведением и освещением турнира будет компания UCC. Открытая квалификация WESG в России пройдет в два этапа: сначала 7-8, а затем 15-16 сентября. В закрытых отборочных поучаствуют две приглашенные команды и победители открытых квалификаций. Турнир организуют 27-30 сентября в формате double-elimination с матчами до двух побед. LAN-финал состоится на выставке «ИгроМир» с 4 по 7 октября.

Состав Druzhba Narodov для WESG 2018:

Состав FlytoMoon для WESG 2018:

Состав ESPADA для WESG 2018: