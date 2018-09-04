Astralis стала фаворитом FACEIT Major 2018 по версии букмекеров. Natus Vincere — третьи

По мнению букмекеров, у Astralis самые высокие шансы выиграть FACEIT Major — London 2018. Средний коэффициент на победу датской команды составляет 2,6. На втором и третьем местах идут FaZe Clan и Natus Vincere — 6,43 и 6,57 соответственно.

Eleague.com В первую пятерку фаворитов по версии букмекерских контор также вошли Team Liquid (9,7) и mousesports (10,1). Меньше всего шансов занять первое место у трех представителей СНГ — Team Spirit (176), Vega Squadron (202) и Winstrike Team (202).

Средние коэффициенты на победу на FACEIT Major 2018:

Astralis — 2,6 (от 2,25 до 2,75)

FaZe Clan — 6,43 (от 4,6 до 8)

Natus Vincere — 6,57 (от 4,25 до 9)

Team Liquid — 9,7 (от 7,45 до 14)

mousesports — 10,1 (от 8 до 12)

MIBR — 12,5 (от 9 до 18)

North — 15 (от 9 до 34)

Fnatic — 20,3 (от 13 до 34)

G2 Esports — 23,6 (от 16 до 26,83)

Cloud9 — 24,45 (от 19 до 27)

Ninjas in Pyjamas — 26,9 (от 21,67 до 32)

OpTic Gaming — 32,3 (от 25 до 36)

HellRaisers — 33,8 (от 31 до 35)

BIG — 43 (от 23 до 75)

Space Soldiers — 45 (от 36 до 51)

Virtus.pro — 70,2 (от 51 до 83,58)

TyLoo — 70,3 (от 56 до 83,58)

Gambit Esports — 82 (от 76 до 91)

Renegades — 94 (от 70 до 104)

compLexity Gaming — 123 (от 90 до 101)

Rogue — 147 (от 90 до 201)

Team Spirit — 176 (от 100 до 301)

Vega Squadron — 202 (от 100 до 301)

Winstrike Team — 202 (от 100 до 310)

Предварительная стадия мейджора пройдет с 5 по 9 сентября. В ней поучаствуют 16 команд — восемь коллективов, которые заняли 9-16 места на ELEAGUE Major 2018, а также восемь представителей региональных майноров для СНГ, Европы, Северной Америки и Азии. В основную стадию FACEIT Major — London 2018 попадут восемь лучших составов.

Участники предварительной стадии мейджора:

Gambit Esports

Virtus.pro HellRaisers

Team Spirit

Vega Squadron

Team Liquid

Renegades

TyLoo

Astralis

BIG Rogue

compLexity Gaming

North

Space Soldiers

OpTic Gaming

Ninjas in Pyjamas

Основная стадия мейджора состоится с 12 по 16 сентября. К восьми командам, которые преодолеют предварительный этап, присоединятся восемь приглашенных коллективов — те, кто вошел в топ-8 на предыдущем мейджоре. В плей-офф FACEIT Major — London 2018 попадут восемь лучших составов.

Участники основной стадии мейджора:

FaZe Clan

MIBR

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Natus Vincere

Fnatic

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Cloud9

mousesports

Предварительная стадия

Предварительная стадия

G2 Esports

Winstrike Team

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Плей-офф FACEIT Major — London 2018 пройдет с 20 по 23 сентября. Матчи стадии примет SSE Arena. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.