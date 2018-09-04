Dosia и electronic вошли в состав Team Russia для квалификации WESG 2018

Организаторы российских отборочных на WESG 2018 объявили формат и даты проведения соревнования. На LAN-финале квалификации Team Russia, в состав которой вошли Михаил Dosia Столяров и Денис electronic Шарипов, поборется с победителем закрытых отборочных за один слот на WESG 2018 World Finals.

Открытые квалификации по CS:GO пройдут с 8 по 16 сентября. Чемпионы отборочных попадут в закрытый этап, куда организаторы пригласили forZe и Winstrike Team. Там четыре коллектива выступят в сетке формата double-elimination с 24 по 28 сентября. Лучшая команда попадет на LAN-финал квалификации, который состоится с 4 по 7 октября на московской выставке «ИгроМир». Кроме чемпионата по CS:GO на выставке пройдут финалы соревнований по Dota 2, StarCraft II и Hearthstone. Призовой фонд турниров составит $25 тыс.

Помимо Столярова и Шарипова ростер Team Russia представят Егор flamie Васильев, Денис seized Костин и Георгий WorldEdit Яскин. На «ИгроМире» также проведут LAN-финал для женских команд. За слот на мировом финале WESG 2018 состав Ксении vilga Клюенковой Russian Forces поборется с победителем открытой квалификации.

Состав Team Russia для WESG 2018:

Денис seized Костин

Михаил Dosia Столяров

Егор flamie Васильев

Денис electronic Шарипов

Георгий WorldEdit Яскин

Мировой финал WESG 2018 состоится в марте 2019 года в Китае. Общий призовой фонд турниров составит $5,5 млн