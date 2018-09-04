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Вологодские гонщики взяли кубок межрегионального кросс-кантри
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Вологодские гонщики взяли кубок межрегионального кросс-кантри 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Шестой этап кубка «Вологдамарафон» прошел в минувшие выходные. На кросс-кантри в Кирики-Улиты приехали 30 команд со всей России. Сильнейшие гонщики из восьми регионов России сражались за переходящий кубок.
Первое место заняла команда AEON SCOTT Team. В ее составе — гонщики из Вологды, Иваново и Калининграда. Они опередили команду Garant Auto MTB Team на одну минуту. Третьей стала ярославско-ивановская команда 5G МТС Team.
«На этапах кубка «Вологдамарафон» мне очень нравится. От организации в восторге: чипы, призовой фонд очень хороший, соперники подбираются интересные и сильные», — поделился участник кубка «Вологдамарафон» Андрей Трошин.
В следующий раз велосипедисты встретятся 16 сентября под Вологдой. Они проедут трассу в уникальном природном объекте «Оларевская гряда».
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