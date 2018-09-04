Вологодские гонщики взяли кубок межрегионального кросс-кантри

Шестой этап кубка «Вологдамарафон» прошел в минувшие выходные. На кросс-кантри в Кирики-Улиты приехали 30 команд со всей России. Сильнейшие гонщики из восьми регионов России сражались за переходящий кубок.

Первое место заняла команда AEON SCOTT Team. В ее составе — гонщики из Вологды, Иваново и Калининграда. Они опередили команду Garant Auto MTB Team на одну минуту. Третьей стала ярославско-ивановская команда 5G МТС Team.

«На этапах кубка «Вологдамарафон» мне очень нравится. От организации в восторге: чипы, призовой фонд очень хороший, соперники подбираются интересные и сильные», — поделился участник кубка «Вологдамарафон» Андрей Трошин.

В следующий раз велосипедисты встретятся 16 сентября под Вологдой. Они проедут трассу в уникальном природном объекте «Оларевская гряда».