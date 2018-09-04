DavCost о FACEIT Major — London 2018: «Мы можем пройти в следующий этап с теми наработками, что у нас есть»

Игрок Team Spirit Вадим DavCost Васильев рассказал HLTV о подготовке к FACEIT Major — London 2018. Он заявил, что его команда пытается играть в том же стиле, что и сильнейшие коллективы мира.

Vk.com О тренировках

«Мы много тренировались со всеми топ-командами. Думаю, мы сыграли со всеми, кто входит в рейтинг HLTV, и обсудили все те проблемы, что возникли у нас на майноре. Мы постарались улучшить все аспекты нашей игры, а не просто тренировались изо дня в день. Сейчас мы в себе очень уверены».

О взаимопонимании в команде

«В этом ростере у нас почти не осталось проблем с коммуникацией, все верят в друг друга — это очень важно для команды. Мы перестали ругаться после поражений, теперь они стали для нас мотивацией. После каждой неудачи мы хотим показать, что можем вернуться более сильными».

О целях на мейджоре

«Уверен, мы можем пройти в следующий этап с теми наработками, что у нас есть. Мы играем как команда, а не стак одиночек. Мы пытаемся играть так же, как топ-команды. Верю, что благодаря этому мы сможем войти в топ-16, топ-8 и остаться там на долгое время».

Team Spirit заняла второе место на CIS Minor Championship — London 2018 и получила слот в предварительной стадии FACEIT Major — London 2018. В ней команда сыграет по швейцарской системе с 15 соперниками. Восемь сильнейших пройдут в групповой этап соревнования. Первые игры мейджора стартуют 5 сентября ориентировочно в 12:00 мск.