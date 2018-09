Odium представила логотип со львом. Фото

В группе Odium ВКонтакте показали логотип команды и альтернативный вариант в светлых цветах. Илья Lil Ильюк планировал сделать символом коллектива черного ягуара, однако отошел от этой идеи: на логотипе изображен лев.

Lil объявил о том, что собирает команду, 2 сентября. Ее название переводится с латыни как «ненависть». В состав также вошли Андрей Ghostik Кадык, Виктор GeneRaL Нигрини и Семен CeMaTheSlayeR Кривуля; пятый игрок неизвестен, его объявят до 10 сентября.

New Odium's team The main (and alternative for a dark background) https://t.co/ekmCveOK2A #dota2 pic.twitter.com/Pboh2ti2Lq

— Reddit Dota 2 (@redditdota2) 5 сентября 2018 г.