Ларсен исключен из Welcome to South Georgo

Игроки Welcome to South Georgo заменят Матиаса Larsen Винтера Ларсена. Об этом датчанин рассказал в Твиттере.

— Меня отправили в запас WTSG. Это значит, что я свободный агент, — написал игрок. — Было очень здорово выступать с этими парнями, и я желаю им удачи. Сам продолжу играть на профессиональной сцене. Буду искать новую команду и продолжу работать как сумасшедший.

Larsen собрал текущий состав к февралю 2018 года. Он выступал за Team Kinguin, но клуб отказался от коллектива в июне. Ростер продолжил выступать под тегом WTSG и вошёл в топ-3 турниров на PUBG Global Invitational 2018 с видом от первого и от третьего лица. 2 сентября команда завершила основной этап StarSeries i-League PUBG Season 2 на 15 месте.

So I have been benched from WTSG This means I'm a free agent. I've had a really good experience with the guys and I wish them the best in the future I'm gonna keep playing competetive PUBG and I will be looking for a new team and I'm gonna keep grinding like a mad man — Larsen (@Larsenontwitch) 4 сентября 2018 г.