Первый мейджор нового сезона DPC пройдет в Малайзии

The Kuala Lumpur Major пройдет с 9 по 18 ноября в Куала-Лумпуре, Малайзия. Финальные матчи состоятся на площадке Axiata Arena, которая вмещает более 14 тыс. зрителей. Призовой фонд чемпионата составит $1 млн A new story will start in #KualaLumpur, the first #major after #TI8 is going to be in Malaysia #KLMajor #KualaLumpurMajor @everygoodgame #imba For more info click here: https://t.co/hmk2ASmXmS pic.twitter.com/GXv0w7XHYs

— PGL (@pglesports) 5 сентября 2018 г.

В турнире примут участие 16 команд, которые определятся по итогам шести региональных квалификаций. Открытые отборочные пройдут с 10 по 15 сентября, а закрытые — с 17 по 21 сентября.