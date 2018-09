OpTic Gaming распустила состав по Dota 2

We would like to thank our 2017-18 dota roster for helping us enter the scene and for making an incredible run at TI. We wish them all the best as they continue to compete under different banners in the upcoming DPC Season. pic.twitter.com/6G12Hi1H05

— OpTic Gaming™ (@OpTicGaming) 5 сентября 2018 г.

Бывший состав OpTic Gaming:

Питер «ppd» Дагер Людвиг «zai» Уолберг Квин «CC&C» Каллахан Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль Нета «33» Шапира

В прошлом сезоне команда выиграла майнор StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. На The International 2018 коллектив занял 7-8 место.

Питер «ppd» Дагер в своем твиттере опубликовал состав своей команды на предстоящий сезон. Помимо Дагера, в ростер вошли экс-игроки Team Secret Маркус «Ace» Хёлгард и Адриан «Fata» Тринкс, а также Нета «33» Шапира и Мартин «Saksa» Саздов. Коллектив будет выступать в Северной Америке или Европе. В данный момент состав ищет организацию.