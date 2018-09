Бывшие игроки Team Secret Маркус Ace Хёлгард и Адриан Fata Тринкс вошли в новый состав Питера ppd Дагера. К команде также присоединились Нета 33 Шапира и Мартин Saksa Саздов. Dota 2 team for next season:1: @AceDota 2: @DotaFata 3: @33Dota 4: @Saksadota 5: @Peterpandam Hoping to play NA/ EU and looking for the right team to help make it happen!Interested teams/partners should email: peterpandam@gmail.com— Peter Dager (@Peterpandam) September 5, 2018