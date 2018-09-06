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Ferrari_430 и Hao сыграют в одной команде в следующем сезоне
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Ferrari_430 и Hao сыграют в одной команде в следующем сезоне 

CyberSport.ru 1 час назад
Ло Ferrari_430 Фэйчи и Чэнь Hao Чжихао будут выступать в одной команде в сезоне 2018/19. Об этом сообщил директор ивентов Mars Media Димитри Mali Валлет в Twitter.
Ferrari_430 and Hao will supposedly play together next season. — Dimitri Vallette (@GodBlessMali) September 6, 2018
Ferrari_430 и Hao, скорее всего, будут играть вместе в следующем сезоне
Ferrari_430 — чемпион The International 2012 — покинул Invictus Gaming в июле 2016 года. После этого он выступал в составах Newbee Boss и Big God с другими ветеранами китайской сцены. На квалификации к The International 2018 Фэйчи занял 5-8 место с миксом Young Dumb. На турнире он выступил в составе китайских звезд в матче против Open AI.
Hao, который победил на The International 2014 с Newbee, представлял организацию до сентября 2016 года, а с февраля по август 2015 года играл в Vici Gaming. После The International 2016 Чжихао вернулся в VG для участия в отборочных на следующий турнир серии, но не вошел в тройку лучших в китайской квалификации.
28 августа пользователь reddit Avocados_Constant собрал слухи о решафлах в Китае с форума Tieba. Hao и Ferrari_430 не попали в возможные составы крупных организаций. 5 сентября вице-президент Invictus Gaming сообщил, что два ветерана организации соберут состав, но не под тегом iG. Hao и Ferrari_430 вместе представляли эту команду с сентября 2013 по январь 2014 года. Коллектив не опускался ниже топ-3 на местных турнирах.
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