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MoonMeander будет играть в Юго-Восточной Азии
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MoonMeander будет играть в Юго-Восточной Азии 

CyberSport.ru 1 час назад
Офлейнер Дэвид MoonMeander Тан начнет сезон в команде из Юго-Восточной Азии. Игрок купил билет до столицы Малайзии — Куала-Лумпура. Об этом он рассказал в инстаграме. К какому ростеру он присоединится — неизвестно.
Ранее Тан представил канадский состав на отборочные WESG 2018, куда вошли Артур Arteezy Бабаев, Таль Fly Айзик, Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи и Джонатан Брайль bryle— Сантос де Гия.
MoonMeander завершил прошлый сезон с compLexity Gaming, за которую выступал с конца мая. Команда не смогла отобраться на The International 2018, заняв пятое место в североамериканской квалификации.
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