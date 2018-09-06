MoonMeander будет играть в Юго-Восточной Азии

Офлейнер Дэвид MoonMeander Тан начнет сезон в команде из Юго-Восточной Азии. Игрок купил билет до столицы Малайзии — Куала-Лумпура. Об этом он рассказал в инстаграме. К какому ростеру он присоединится — неизвестно.

Ранее Тан представил канадский состав на отборочные WESG 2018, куда вошли Артур Arteezy Бабаев, Таль Fly Айзик, Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи и Джонатан Брайль bryle— Сантос де Гия.

MoonMeander завершил прошлый сезон с compLexity Gaming, за которую выступал с конца мая. Команда не смогла отобраться на The International 2018, заняв пятое место в североамериканской квалификации.