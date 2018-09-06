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Virtus.pro приглашена на EPICENTER 2018 — Wild Card
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Virtus.pro приглашена на EPICENTER 2018 — Wild Card 

Советский спорт 22 минуты назад
https://t.co/Xq9hWKg1uP receive Wild Card invite to EPICENTER! Wild Card invite allows @virtuspro to compete in the LAN qualifier, which will take place in Moscow on October 22. VP has already reached two #EPICENTER CS:GO finals and we do remember what it was like! 🔥#epicgg pic.twitter.com/P2zHA4cvZg
— EPICENTER (@epicentergg) 6 сентября 2018 г.
В Wild Card примут участие пять коллективов. Ранее отборочный этап преодолела ENCE eSports. Остальные участники определятся по итогам квалификаций в СНГ, Северной Америке и Азии.
Стадия Wild Card состоится 22 октября. 19 октября сильнейший состав по рейтингу HLTV.org сразу получит место в групповом этапе. Четыре оставшихся коллектива разыграют две путевки в групповую стадию в формате double-elimination.
EPICENTER 2018 пройдет с 23 по 28 октября в Москве. Восемь команд разыграют призовой фонд в $300 тыс.
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