Virtus.pro и Team Spirit поборются за слот на IEM Chicago 2018 на квалификационном турнире

Virtus.pro и Team Spirit получили инвайты в основную часть GG.BET Shuffle, на котором разыграют слот на Intel Extreme Masters XIII Chicago. OpTic Gaming и ENCE eSports пригласили сразу в плей-офф. Организаторы также раскрыли формат соревнования и назвали участников отборочных.

Отборочные

Квалификация на GG.BET Shuffle начнется с открытого этапа 7-8 сентября, победитель которого пройдет в закрытую часть. Там он поборется с семью приглашенными коллективами.

Групповая стадия состоится 10-19 сентября в формате GSL с матчами до двух побед. В плей-офф выступят четыре коллектива в сетке формата double-elimination. Заключительный этап квалификации пройдет с 25 сентября по 4 октября. Все участники плей-офф попадут в основную часть турнира, а также разыграют $5 тыс.

Участники закрытых отборочных:

forZe

pro100

DreamEaters

ALTERNATE aTTaX

Valiance & Co Team LDLC.com Инвайт

Открытые отборочные

Основной этап

В групповой стадии GG.BET Shuffle поборются 16 коллективов. Их посеют в четыре квартета, где они сыграют по системе GSL double-elimination с матчами до двух побед и решающей встречей — до трех.

Участники группового этапа GG.BET Shuffle:

Virtus.pro Team Spirit

Team Kinguin

Sprout

The Imperial

AGO Esports

Red Reserve

3DMAX

Windigo Gaming

Fragsters

Инвайт

Инвайт

Отборочные

Отборочные

Отборочные

Отборочные

В плей-офф выйдут четыре коллектива. Там они поборются с четырьмя приглашенными командами в сетке формата single-elimination. Победитель выступит на IEM Chicago 2018. Призовой фонд GG.BET Shuffle составит $4 250.

Участники плей-офф:

OpTic Gaming

ENCE eSports

Инвайт

Инвайт

Групповой этап

Групповой этап

Групповой этап

Групповой этап

IEM Chicago 2018 пройдет 6-11 ноября. 16 коллективов разыграют $250 тыс. Natus Vincere получили приглашение, а AVANGAR прошла через отборочные для Европы.