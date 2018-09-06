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Team Empire объявила новый состав по Dota 2
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Team Empire объявила новый состав по Dota 2 

Советский спорт + ещё 1 5 часов назад
В ростер вошли Ярослав «Miposhka» Найденов, Олег «sayuw» Каленбет, Игорь «Maden» Моденов, Заур «Cooman» Шахмурзаев и Владимир «Chappie» Кузьменко. Айбек «Naive-» Токаев переведен в запас коллектива Тренером команды назначен Егор «JotM» Сурков.
Евгений «Chuvash» Макаров и тренер Арсений «ArsZeeqq» Усов покинули «имперцев».
«Результаты прошлого сезона ясно показали необходимость значительных перемен, и в этот раз мы как никогда тщательно подошли к формированию состава. Можно сказать, что мы собирали его «по винтикам», тестировали игроков на различных ролях и в различных связках с другими игроками. Я очень доволен тем, что у нас получилось в итоге.
Егор JotM Сурков возвращается на позицию тренера Team Empire. В этот раз у нас была возможность начать формировать состав с тренера, что мы и сделали. Каждый игрок подбирался при участии Егора, сейчас он прекрасно понимает, с кем ему предстоит работать следующий сезон, и верит в каждого из ребят. Я считаю, что это очень важно», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.
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