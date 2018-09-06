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Evil Geniuses сыграет на ESL One Hamburg 2018
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Evil Geniuses сыграет на ESL One Hamburg 2018 

Чемпионат.com + ещё 1 34 минуты назад
Фото: CyberSport.ru
Организаторы ESL One Hamburg 2018 объявили еще одного участника, который приедет на чемпионат в Германию. Им стал бронзовый призер The International 8 — Evil Geniuses.
Ранее приглашение на участие в соревнованиях получила Virtus.pro. В будущем компания назовет имена еще шести команд. Четыре других состава отберут по итогам региональных квалификаций в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Китая.
ESL One Hamburg 2018 состоится 23-28 октября. 12 команд поборются за призовой фонд в $ 300 тыс.
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