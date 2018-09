Флери подшутил над Кросби и Малкиным. Реакция россиянина

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери подшутил над нападающими «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгением Малкиным . Он завязал рукава их игровых джерси изнутри.

hockey season is around the corner but prank season never ends 🌸 is always in mid-prank season form 😂👏 pic.twitter.com/Qa0SHgO9C4

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 6 сентября 2018 г.

Реакция Малкина последовала незамедлительно.

How does @emalkin71geno deal with hockey’s biggest prankster? 🌸 Laugh it off and give a nice face palm with his hockey glove… Behind the scenes prank: https://t.co/bs69y3TKjT pic.twitter.com/m6ne4peAr1

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 6 сентября 2018 г.

