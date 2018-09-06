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В новый состав Vega Squadron вошли StormC4t-, Flow и yol
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В новый состав Vega Squadron вошли StormC4t-, Flow и yol 

Чемпионат.com + ещё 2 49 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Киберспортивная организация Vega Squadron анонсировала состав на сезон 2018/2019. Команда продлила контракты с Никитой Palantimos Гринкевичем и Бакытом W_Zayac Эмилжановым, а также подписала соглашения с Дуулатом StormC4t— Субанкуловым, Александром Flow Сазоновым и Владимиром yol Басовым.
Дмитрий UnderShock Большаков покинул состав вслед за Евгением Blizzy Ри, которого продали в Natus Vincere, и Семеном CeMaTheSlayeR Кривулей, которого отпустили в Odium.
«Мы начали тесты еще до The International, и вы могли видеть некоторые составы на онлайн-турнирах. Вова показал себя отличным капитаном, который готов вести коллектив вперед за собой — уверен, что его многолетний опыт на про-сцене сильно поможет «акулам», — заявил спортивный директор Vega Squadron Георгий Фалеев.
Менеджмент клуба отметил, что до старта сезона в команде рассматривали варианты по подписанию зарубежного состава. Однако в организации посчитали невозможным перенести в короткие сроки всю необходимую инфраструктуру в другой регион. То же самое относилось к переезду иностранной команды в Россию.
Сейчас клуб занят поисками тренера. На эту роль уже претендуют несколько специалистов, но пока в организации не раскрывают их имен.
Закрытие трансферного окна произойдет 15 сентября. На следующий день стартуют закрытые региональные отборочные на мэйджор в Малайзии.
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