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Hutji: «Мы стали немного агрессивны в отношении BIG после твита smooya»
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Hutji: «Мы стали немного агрессивны в отношении BIG после твита smooya» 

CyberSport.ru 5 часов назад
Игрок Vega Squadron Павел hutji Лашков рассказал HLTV.org, какие эмоции испытывали игроки коллектива перед матчем с BIG на FACEIT Major — London 2018. Он также заявил, что Леонид chopper Вишняков выступил мотиватором состава во время встречи. Об ожиданиях от матча с BIG «Мы стали немного агрессивны в отношении этого коллектива после твита smooya, где он написал, что хочет сыграть с Vega Squadron — «самой опасной командой предварительной стадии» (смеется). Поэтому я очень хотел победить». О клатче chopper против gob b  «Chopper дал нам много мотивации в этом матче. После каждого проигранного раунда он подбадривал нас. В том моменте он заявил нам следующее: «Не переживайте, парни, сейчас я ему наваляю». И он сделал это (смеется). На последних раундах основной игры и в дополнительное время я немного нервничал, делал глупые ошибки. Иногда нам не везло в клатчах. Как, например, jR в двух ситуациях один на один». В первый день предварительной стадии мейждора Vega Squadron одолела Team Spirit — 16:14 на Mirage. 6 сентября коллектив из СНГ встретился с BIG и победил оппонента со счетом 19:16 на Train. Для выхода в основной этап Vega нужно выиграть еще один матч из трех возможных.
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