«Эксмо» и Team Empire издадут переведённую книгу о киберспорте. На российской обложке — «пекафейс»

Team Empire и «Эксмо» сообщили о выпуске перевода книги Good Luck Have Fun: The Rise of ESports в России. Издательство подготовило свою обложку вместо оригинальной: на ней изображён «пекафейс». Книжное издательство «Эксмо» при поддержке Team Empire выпустит книгу «Киберспорт: Good Luck Have Fun» в России. pic.twitter.com/GoNi09SHs9— Team Empire (@team_empire) September 6, 2018

В твиттере Team Empire рассказали, что клуб сильно критиковал местную обложку. Её смена существенно отсрочила бы выход книги, поэтому издательство «посчитало, что не стоит идти на такой шаг».