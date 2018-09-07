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«Эксмо» и Team Empire издадут переведённую книгу о киберспорте. На российской обложке — «пекафейс»
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«Эксмо» и Team Empire издадут переведённую книгу о киберспорте. На российской обложке — «пекафейс» 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Team Empire и «Эксмо» сообщили о выпуске перевода книги Good Luck Have Fun: The Rise of ESports в России. Издательство подготовило свою обложку вместо оригинальной: на ней изображён «пекафейс». Книжное издательство «Эксмо» при поддержке Team Empire выпустит книгу «Киберспорт: Good Luck Have Fun» в России. pic.twitter.com/GoNi09SHs9— Team Empire (@team_empire) September 6, 2018
В твиттере Team Empire рассказали, что клуб сильно критиковал местную обложку. Её смена существенно отсрочила бы выход книги, поэтому издательство «посчитало, что не стоит идти на такой шаг».
Оригинальная обложка Medium.com  Книга поступит в магазины в октябре 2018 года. Её тираж неизвестен; Team Empire пообещала разыграть несколько копий. В июне 2018 года «Эксмо» издала другую книгу по тематике видеоигр — «Кровь, пот и пиксели». Через три недели главный редактор DTF Вадим Елистратов нашёл в ней десятки языковых и терминологических ошибок. В «Эксмо» пообещали с нуля переработать книгу и бесплатно обменять исходные копии на улучшенные. Оригинал Good Luck Have Fun: The Rise of ESports вышел в июне 2016 года. Книгу написал бизнес-журналист Роланд Ли. Средняя оценка на Amazon и goodreads.com составляет 3,7 из 5.
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