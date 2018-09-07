Team Empire и «Эксмо» выпустят перевод книги по киберспорту 

Киберспортивная организация Team Empire совместно с издательством «Эксмо» выпустит перевод книги Good Luck Have Fun: The Rise of ESports от Ролланда Ли. Об этом команда сообщила в «Твиттере».
«Эксмо» издадут книгу с изменённой обложкой. Менеджмент Team Empire подчеркнул, что они выступили против обложки с «пекафейсом», но в этом случае релиз книги задержится на долгое время и издательство не намерено идти на подобный шаг. Good Luck Have Fun: The Rise of ESports вышла в июне 2016 года. На Amazon книга получила оценку в 3,7 баллов из 5. Пользователи раскритиковали книгу за то, что она рассказывает в основном о североамериканской сцене и практически отсутствует история развития киберспорта в Европе и Азии.