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J4 и chshrct вошли в новый состав ФК «Динамо-Брест» по Dota 2
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J4 и chshrct вошли в новый состав ФК «Динамо-Брест» по Dota 2 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
ФК «Динамо-Брест» представил состав по Dota 2 на сезон 2018/2019. В него вошли Дмитрий Nefrit Тарасич, Ярослав Pikachu Василенко, Евгений chshrct Кастрама, Виталий so bad Ошманкевич и Алексей j4 Липай. Последний также стал капитаном состава.
Vk.com  ФК «Динамо-Брест» подписал состав по Dota 2 в августе 2017 года. Ранее команда называлась The Brestomans, но с нового сезона будет использовать тег FCDB Esports. Тарасич и Ошманкевич входили в последний ростер организации, с которым в августе 2018 года заняли 5-8 место на StarLadder ProSeries Season 24. В 2018 году коллектив также выиграл META'18 и ProDotA Cup Europe #26.
Состав FCDB Esports:
Дмитрий Nefrit Тарасич;
Ярослав Pikachu Василенко;
Евгений chshrct Кастрама;
Виталий so bad Ошманкевич;
Алексей j4 Липай.
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