Team Secret расскажет о новом составе по «Доте» 11 сентября

Team Secret анонсирует новый состав 11 сентября: информация об этом появилась в твиттере организации. Неизвестно, останутся ли в нем игроки из прошлого ростера.

Make a note in your calendar for September 11th so you don't miss the announcement of our @DOTA2 roster for the upcoming 2018/2019 Pro Circuit. 👀 pic.twitter.com/JsdxpDUmrI— Team Secret (@teamsecret) September 6, 2018

Отметьте 11 сентября в своем календаре, чтобы не пропустить анонс нашего состава по Dota 2 на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2018/2019

Team Secret заняла 4 место в рейтинге Dota Pro Circuit 2017/2018. Команда уступила Team Liquid в полуфинале нижней сетки The International 2018 со счетом 0:2 и завершила выступление на турнире на 5-6 месте.

5 сентября Питер ppd Дагер собрал коллектив с Маркусом Ace Хёлгардом и Адрианом Fata Тринксом: игроки покинули Team Secret. По сообщениям инсайдеров, к команде могут присоединиться Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль и Людвиг zai Уолберг, однако эта информация не подтверждена.

Текущий состав Team Secret:

Чжэн MidOne Йек Най;

Язид YapzOr Жарадат;

Клемент Puppey Иванов.