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Timado получил предложения от Infamous и европейской команды
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Timado получил предложения от Infamous и европейской команды 

CyberSport.ru 5 часов назад
Ензо Timado Гианоли может начать новый сезон Dota Pro Circuit в Infamous или европейской команде, которую он не назвал. Игрок спросил у фанатов в Facebook, куда ему стоит перейти. На момент публикации 54% проголосовавших отдали предпочтение перуанскому клубу.
На данный момент в составе Infamous числятся только два игрока — мидер Мариано Papita Канеда и саппорт четвертой позиции Фарих Matthew Пуэнте. 21 августа из Infamous в Braxstone перешли Алонсо Minoz Лайон, Стивен StingeR Варгас и Кристиан Accel Круз.
Timado стал свободным агентом в апреле 2018 года, когда его исключили из VGJ.Storm. Он выступил на открытых южноамериканских отборочных к The International 2018 в составе с Клинтоном Fear Лумизом и Кайлом Kyle Фридманом, но не смог пройти в закрытый этап.
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