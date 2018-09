TACO: «Думали перед матчем посмотреть демо Vega Squadron, но ничего не нашли и отправились спать»

Игрок Team Liquid Эпитасио TACO де Мело рассказал HLTV о победе над Vega Squadron в третьем раунде предварительной стадии FACEIT Major — London 2018. Он признался, что его тиммейты не нашли демо игр российской команды, и накануне матча ушли спать вместо того, чтобы готовиться к сопернику.

Tiltreport.com О матче против Vega Squadron

«Честно говоря, мы любим играть по-своему, но знали, что против Vega Squadron придется меняться — у команды очень необычный стиль. Мы хотели понять, как она играет. Знали, что придется выбирать между Cache и Mirage.

Думали перед матчем посмотреть демо Vega [на этих картах], но ничего не нашли и отправились спать. Решили, что просто сыграем в привычном стиле. Догадывались, что столкнемся с агрессией Vega — против такого тяжело играть. Никто из тех, с кем мы тренировались, так не играет.

Поначалу мы долго не могли подстроиться — соперники показывали себя на всех частях карты, часто использовали центральную зону. Мы поняли, что нужно либо давать бой в центре, либо встречать Vega по краям. Потом мы совершили небольшой камбек в первой половине карты, выиграли пару эко и в итоге взяли 7 раундов за защиту. Это не слишком здорово, но мы верили в нашу атаку».

О формате турнира

«Формат мейджора очень трудный, тут может случиться что угодно. Это «швейцарка» и это best-of-1. Я не знаю, чего ожидать от хороших команд в bo-1, а плохих команд на мейджорах не бывает. Так что ни в одном из этих матчей нет фаворитов. Это трудно. Мне не нравится такой формат, но другого у нас нет. Надеюсь, в следующем этапе нам тоже удастся сыграть 3:0. Сделать Team Liquid «легендой» — наша первая цель. Вторая — выиграть мейджор».

Team Liquid обыграла Vega Squadron со счетом 19:17 и вышла в следующий этап FACEIT Major 2018. Американская команда закончила предварительную стадию мейджора без поражений. Такого же результата добились Ninjas in Pyjamas. Vega Squadron продолжит борьбу за слот в The New Legends Stage 8 сентября.

FACEIT Major — London 2018 проходит с 5 по 23 сентября. В турнире участвуют 24 коллектива, они разыгрывают миллион долларов. За расписанием мейджора и результатами матчей можно следить по ссылке.