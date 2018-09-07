Евгений «Chuvash» Макаров стал пятым игроком Natus Vincere 

Организация также объявила, что Андрей «Mag» Чипенко занял пост тренера команды.
«Рад сообщить, что мы укомплектовали наш состав на предстоящий сезон. На 4-ую позицию мы тестировали трёх игроков, и все они очень хорошо себя проявили на тестах, так что выбор дался нам непросто. В итоге нашим новым саппортом станет Евгений «Chuvash» Макаров. У Жени уже есть опыт игры на про-сцене, надеюсь, с нами он максимально раскроет свой потенциал. Также мы определились с кандидатурой тренера — с командой будет работать Андрей «Mag» Чипенко. Учитывая его личные качества, а также огромный опыт, считаю, что он идеально подойдёт как для этой работы в целом, так и для нашего молодого состава в частности», — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарёв.
Ранее Chuvash выступал за Team Empire, а Mag играл в MEGA-LADA E-Sports.
Состав Natus Vincere:
Владислав «Crystallize» Кристанек Акбар «SoNNeikO» Бутаев Идан «MagicaL» Варданян Евгений «Blizzy» Ри Евгений «Chuvash» Макаров
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