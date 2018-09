Kpii ушел из Newbee

Офлейнер Дэмиэн kpii Чок покинул состав Newbee. Игрок не рассказал, в какой команде продолжит карьеру.

I have left @newbeecn, thanks for everything it’s been a good 2 years. Exciting journey ahead 🐣— Damien Chok (@kpiidota) September 7, 2018

Я ушел из Newbee, спасибо за все. Это были замечательные два года. Впереди — увлекательное приключение

Kpii перешел в Newbee из EHOME.Keen в марте 2016 года. В сезоне 2017/18 Чок с командой добрался до финала The International 2017, но уступил в нем Team Liquid со счетом 0:3. По итогам первого сезона DPC состав получил инвайт на The International 2018 и занял там 13-16 место.

Ранее представители Newbee сообщили, что организация не будет расформировывать состав. По слухам, из команды также уйдет Ху Kaka Лянчжи, он присоединится к EHOME.