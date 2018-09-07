Champion будет производить форму для Team Dignitas

Team Dignitas заключила долгосрочное партнерское соглашение с производителем одежды Champion. Компания сошьет форму и другую экипировку для команд и игроков организации.

Компании будут сотрудничать в рамках ребрендинга Dignitas, который пройдет осенью 2018 года (точная дата неизвестна). Помимо спортивной атрибутики Champion будет производить одежду Dignitas в стиле casual. Организация не упомянула, когда она поступит в продажу.

Dignitas призвала следить за новостями организации в Twitter и на Twitch, где игроки будут показывать новую форму.

Champion — основанная в 1919 году компания — производитель одежды, специализирующаяся на спортивной атрибутике.