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Champion будет производить форму для Team Dignitas
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Champion будет производить форму для Team Dignitas 

CyberSport.ru 2 часа назад
Team Dignitas заключила долгосрочное партнерское соглашение с производителем одежды Champion. Компания сошьет форму и другую экипировку для команд и игроков организации.
Компании будут сотрудничать в рамках ребрендинга Dignitas, который пройдет осенью 2018 года (точная дата неизвестна). Помимо спортивной атрибутики Champion будет производить одежду Dignitas в стиле casual. Организация не упомянула, когда она поступит в продажу.
Dignitas призвала следить за новостями организации в Twitter и на Twitch, где игроки будут показывать новую форму.
Champion — основанная в 1919 году компания — производитель одежды, специализирующаяся на спортивной атрибутике.
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