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Team Spirit зарегистрировала состав на новый сезон. В команде четыре европейца
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Team Spirit зарегистрировала состав на новый сезон. В команде четыре европейца 

Чемпионат.com + ещё 1 36 минут назад
Team Spirit зарегистрировала состав на сезон 2018/2019. В команду вошли Леон Nine Кирилин, Оливер Skiter Лепко, Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет, Мальте Biver Винтер и Артем Fng Баршак.
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