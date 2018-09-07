Team Spirit зарегистрировала состав на новый сезон. В команде четыре европейца

Team Spirit зарегистрировала состав на сезон 2018/2019. В команду вошли Леон Nine Кирилин, Оливер Skiter Лепко, Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет, Мальте Biver Винтер и Артем Fng Баршак. Новость обновляется…