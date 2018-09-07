Основатель Vici Gaming обвинил Team DK в переманивании игроков

Основатель Vici Gaming MCDJ раскритиковал Team DK за переговоры с его игроками за спиной организации. Он заявил на Weibo, что DK поначалу достигла неформального соглашения с Лю Sylar Цзяцзюнем. После этого Цзяцзюнь и менеджмент клуба стали переманивать других киберспортсменов Vici перспективой выступать с Сайларом. При этом DK ещё не выкупила его контракт.

MCDJ рассказал, что после The International 2018 попросил Sylar поделиться планами на следующий сезон. К тому моменту Team DK в лице Сюй BurNIng Чжилэя подписала Лин Xxs Дзина и Е BoBoKa Чжибяо: их контракты с Invictus Gaming истекли после TI8. Основатель Vici Gaming был готов отпустить Sylar и Лу Fenrir Чао без неустойки, поскольку они играли за клуб несколько лет. Цзяцзюнь подумывал уйти из команды, но согласился остаться — при условии, что его устроит состав. MCDJ спросил у Сайлара, кого стоит выкупить у других организаций для его ростера, и пообещал выстроить второй коллектив вокруг Цзэн Ori Цзяояна и Чжан Paparazi Чэньчжуна.

Основатель Vici Gaming ненадолго покинул Китай в межсезонье. Во время его поездки Team DK поговорила с Sylar в частном порядке. Он вновь решил покинуть Vici, если клуб не повысит его зарплату до 3 млн юаней в год ($438 тыс.) и не предоставит новую тренировочную базу. На тот момент DK начала переманивать Paparazi и Fenrir обещаниями, что они будут выступать с Xxs, BoBoKa и Sylar.

MCDJ установил неустойку по 3 млн юаней за игрока. Она распространяется в том числе на Сайлара и Фенрира, поскольку основатель Vici Gaming счёл поведение Team DK неэтичным. Он добавил, что клуб решил выкупить Paparazi даже в случае, если не получит Sylar. Несмотря на это, MCDJ решил не усложнять положение игроков и согласился отдать двух из них за 4 млн юаней вместо 6 млн 7 сентября о переговорах с Vici Gaming высказались Sylar, BurNIng и его жена. Из их слов следует, что менеджер Vici поначал согласился на 3 млн юаней за двух игроков. Потом организация повысила общую неустойку до 4 млн и выставила дополнительное условие: Сайлару нельзя выступать на первом мейджоре.

Впервые о новом составе Team DK, который собирает BurNIng, упомянул инсайдер на форуме Teiba. По его информации, к составу присоединились Sylar, Sccc, Xxs, LaNm и Q. Позже китайский комментатор и аналитик Чэнь Jophy Я рассказала, что BoBoKa перешел из Invictus Gaming в Team DK. IG подтвердила, что Чжибяо покинул команду, а комментариев от пресс-служб других клубов и игроков не поступало.

Cостав Vici Gaming на TI8 Чжан Paparazi Чэньчжун

Цзэн Ori Цзяоян

Жэнь ELeVeN Янвэй

Чжан LaNm Чжичэн

Лу Fenrir Чао Состав VGJ.Thunder на TI8 Лю Sylar Цзяцзюнь

Лю Freeze Чан Чжоу Yang Хайян

Пань Fade Юй Лян DDC Фамэн

Текущий состав Team DK:

Лин Xxs Дзин;

Е BoBoKa Чжибяо.

6 сентября экс-менеджер подразделения Vici Gaming по Dota 2 рассказал о низких командировочных и текучке кадров в клубе. По его словам, денег не хватило бы на питание основного состава в Ванкувере, где проходил The International 2018. Игрокам и бывшему менеджеру пришлось компенсировать расходы из собственных средств.

Издатели League of Legends и Overwatch запрещают переговоры между клубом и игроком, у которого есть контракт с другой организацией. В декабре 2014 года Riot Games оштрафовала Counter Logic Gaming на $10 тыс. и дисквалифицировала тренера Ли Scarra Уильяма на три недели за то, что он переманил Даршана Darshan Упадхаху из Team Dignitas. Valve не регулирует трансферы в Dota Pro Circuit.