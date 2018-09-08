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MISERY заменил Duster в paiN Gaming. Коллектив сменит организацию
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MISERY заменил Duster в paiN Gaming. Коллектив сменит организацию 

CyberSport.ru 30 минут назад
Расмус MISERY Филипсен будет выступать с игроками paiN Gaming вместо Эйтора Duster Перейра. Об этом объявил Данило Kingrd Насименто. Бразилец также рассказал, что состав найдёт новую организацию.
Roster for upcoming season and org undefined! @hFndot4 @w33haa @tavodota @Kingrdxd @MiSeRyDOTA business inquiries:danylopnn@gmail.com— Danylo Nascimento (@Kingrdxd) September 7, 2018
Состав на будущий сезон, организация неизвестна! HFn, w33, Tavo, Kingrd, MISERY. Бизнес-предложения: danylopnn@gmail.com  MISERY начал прошлый сезон в коллективе Питера ppd Дагера The Dire, который в конце сентября 2017 года подписала OpTic Gaming. В декабре он перешёл в Evil Geniuses, а в мае его исключили из состава. На квалификациях к The International 2018 Филипсен играл за BlinkPool. Там состав занял третье место и не вышел на LAN-финал.
В Ванкувер MISERY поехал тренером paiN Gaming. Коллектив занял 9 место в группе и не участвовал в плей-офф.
Новый состав MISERY и бывших игроков paiN Gaming:
Уильям hFn Медейрос
Аливи w33 Омар
Отавио Tavo Габриэль
Данило Kingrd Насименто
Расмус MISERY Филипсен
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