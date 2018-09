Brax и ixmike88 сыграют в одной команде

Майкл ixmike88 Ганнам и Брэкстон Brax Полсон стали игроками Team Team. Об этом объявил менеджер нового коллектива. Кроме них в команду вошли Гильерме Costabile Силва Костабиле, Эрик Ryoya Донг и Джейсон Newsham Ньюшам.

ANNOUNCING TEAM TEAM1. Costabile 🇧🇷 2. @RyoyaDota 🇺🇸 3. @braxlikesdota 🇺🇸 4. @NewshamDota 🇺🇸 5. @ixmike88 🇺🇸 Manager = Me 🇮🇩 Will be playing in upcoming tournaments. GLHF to everyone else!— nic (@BlueOceanzTV) September 8, 2018

Объявляем новую команду Team1. Costabile, Ryoya, Brax, Newsham, ixmike88. Менеджер — я. Будем играть на ближайших турнирах. Удачи всем остальным!

Ixmike88 и Brax не играли на профессиональной сцене с 2017 года. Предыдущей командой Ганнама была Team Freedom, которая распалась полтора года назад. Полсон же в сентябре 2017 года ушёл из Iceberg Esports, в которой отыграл меньше месяца. Оба игрока тренировали Digital Chaos. Brax работал с ней на The International 2017, а ixmike88 — в ноябре того же года.

