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Team Empire сразится с Underdogs в финале открытой квалификации WESG 2018
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Team Empire сразится с Underdogs в финале открытой квалификации WESG 2018 

CyberSport.ru 4 часа назад
Team Empire вышла в финал открытой квалификации на WESG 2018, где встретится с Underdogs. Матч начнётся 8 сентября в 18:00 мск.
В полуфинале Empire со счётом 2:1 обыграла Sanguinefellas, в которой выступает Роман Scandal Садотенков. В составе Underdogs играют Федор velheor Русихин, Максим Shachlo Абрамовских и Вадим Sedoy Мусорин. Эта команда победила Ballers, где выступали Халед sQreen Эль-Хаббаш и Дмитрий UnderShock Большаков.
Финал квалификации пройдёт до двух побед. Сильнейшая команда попадёт в онлайн отборочные на LAN-турнир, где выступят FlyToMoon с двумя заменами (вместо Богдана Iceberg Василенко и Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко сыграют Сергей God Брагин и Максим Yoky Ким), ESPADA и победитель второй открытой квалификации. Эти четыре команды разыграют путёвку на LAN-турнир. Он будет состоять из одного матча и пройдёт в Москве на выставке Игромир.
На LAN-турнире команда, которая выиграет онлайн отборочные, сразится с составом Druzhba Narodov. Он состоит из четырёх игроков Virtus.pro и Андрея Afoninje Афонина. Он заменяет Владимира No [o] ne Миненко. Победитель попадёт на LAN-финал WESG 2018, который пройдёт в Куала-Лумпуре с 1 по 31 марта 2019 года. Призовой фонд, формат и состав участников неизвестны.
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