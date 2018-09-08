Бывшие игроки paiN Gaming зарегистрировали состав с MISERY

Бывшие игроки paiN Gaming продолжат выступать вместе в новом сезоне, заявил Данило Kingrd Насименто. Однако в команде произвели одну замену. Расмус MISERY Филипсен перешел с позиции тренера на роль саппорта пятой позиции. Эйтора Duster Перейра ушел из состава.

Сейчас команда рассматривает предложения от организаций из разных регионов. Где продолжит карьеру Эйтора Duster Перейра, неизвестно.

На The International 8 paiN Gaming заняла 17-18 место. Команда не смогла выйти из группы после поражений от OpTic Gaming и Team Serenity.