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Бывшие игроки paiN Gaming зарегистрировали состав с MISERY
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Бывшие игроки paiN Gaming зарегистрировали состав с MISERY 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бывшие игроки paiN Gaming продолжат выступать вместе в новом сезоне, заявил Данило Kingrd Насименто. Однако в команде произвели одну замену. Расмус MISERY Филипсен перешел с позиции тренера на роль саппорта пятой позиции. Эйтора Duster Перейра ушел из состава.
Сейчас команда рассматривает предложения от организаций из разных регионов. Где продолжит карьеру Эйтора Duster Перейра, неизвестно.
На The International 8 paiN Gaming заняла 17-18 место. Команда не смогла выйти из группы после поражений от OpTic Gaming и Team Serenity.
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