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Korb3n: «Уверен на 99%, что Дендимон будет в SEA»
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Korb3n: «Уверен на 99%, что Дендимон будет в SEA» 

CyberSport.ru 3 часа назад
Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов предположил, что Данил Dendi Ишутин продолжит игровую карьеру в азиатском регионе. По его мнению, новой командой бывшего игрока Natus Vincere может стать Mineski.
Vk.com  Ранее korb3n уже публиковал список инсайдов, где рассказал об изменениях в коллективах из СНГ. Там же он отметил, что Dendi не будет играть в Team Empire, хотя он писал игроку «пару раз». Empire укомплектовала состав 6 сентября. Dendi покинул Natus Vincere 1 сентября. У игрока есть действующий контракт с клубом, но он ищет другой коллектив, где продолжит играть на центральной линии.
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