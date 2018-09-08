Korb3n: «Уверен на 99%, что Дендимон будет в SEA»

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов предположил, что Данил Dendi Ишутин продолжит игровую карьеру в азиатском регионе. По его мнению, новой командой бывшего игрока Natus Vincere может стать Mineski.

Vk.com Ранее korb3n уже публиковал список инсайдов, где рассказал об изменениях в коллективах из СНГ. Там же он отметил, что Dendi не будет играть в Team Empire, хотя он писал игроку «пару раз». Empire укомплектовала состав 6 сентября. Dendi покинул Natus Vincere 1 сентября. У игрока есть действующий контракт с клубом, но он ищет другой коллектив, где продолжит играть на центральной линии.