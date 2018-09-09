Fade и Yang присоединились к Vici Gaming

Пань Fade Юй и Чжоу Yang Хайян вступили в Vici Gaming на сайте регистрации составов от Valve. Вместе с ними будут играть Цзэн Ori Цзяоян и Чжан Paparazi Чэньчжун, которые остались в Vici. Пятым игроком стал начинающий киберспортсмен Динг Dy Конг: он выступал в Vici Gaming Potential в сезоне 2017/2018.

28 августа, когда пользователь reddit Avocados_Constant собрал слухи о решафлах в Китае с местного форума Tieba, стало известно, что Fade и Yang могут войти в состав Vici Gaming. Тогда считали, что к ним может присоединиться Бай rOtK Фан, который тренирует VGJ.Thunder: информация не подтвердилась.

Состав Vici Gaming на сезон 2018/2019:

Чжан Paparazi Чэньчжун;

Цзэн Ori Цзяоян;

Чжоу Yang Хайян;

Пань Fade Юй;

Динг Dy Конг.