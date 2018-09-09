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Fade и Yang присоединились к Vici Gaming
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Fade и Yang присоединились к Vici Gaming 

CyberSport.ru 5 часов назад
Пань Fade Юй и Чжоу Yang Хайян вступили в Vici Gaming на сайте регистрации составов от Valve. Вместе с ними будут играть Цзэн Ori Цзяоян и Чжан Paparazi Чэньчжун, которые остались в Vici. Пятым игроком стал начинающий киберспортсмен Динг Dy Конг: он выступал в Vici Gaming Potential в сезоне 2017/2018.
28 августа, когда пользователь reddit Avocados_Constant собрал слухи о решафлах в Китае с местного форума Tieba, стало известно, что Fade и Yang могут войти в состав Vici Gaming. Тогда считали, что к ним может присоединиться Бай rOtK Фан, который тренирует VGJ.Thunder: информация не подтвердилась.
Состав Vici Gaming на сезон 2018/2019:
Чжан Paparazi Чэньчжун;
Цзэн Ori Цзяоян;
Чжоу Yang Хайян;
Пань Fade Юй;
Динг Dy Конг.
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