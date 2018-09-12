EPG и Spirit прошли в закрытую квалификацию мэйджора. Итоги открытых отборов

Завершились первые открытые квалификации The Kuala Lumpur Major в СНГ, Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

В СНГ в закрытые отборочные пробились Elements Pro Gaming и Team Spirit. В Европе наилучшие результаты показали Team Lithium (микс Мориса KheZu Гутмана при участии бывших игроков AdFinem) и madjor atendari.

В Южной Америки в следующий этап прошли Astini777 (новый состав Эйтора Duster Перейры) и Gorillaz-Pride. В Юго-Восточной Азии сильнее остальных оказались Tigers (бывшая команда TNC) и Team Lotac.

С 12 по 13 сентября во всех четырех регионах состоятся вторые открытые отборочные, где определятся еще по две команды, которые продолжат борьбу за слоты на мэйджоре.