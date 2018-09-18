Ferzee выступит на The Kuala Lumpur Major. Вторая карта серии длилась 120 минут 

Ferzee получила второй слот на The Kuala Lumpur Major. Финал нижней сетки против Team Spirit завершился со счетом 2:0. Вторая карта длилась два часа. Ранее место на чемпионате заработала Virtus.pro.
Гранд-финал отборочных в СНГ состоится 18 сентября в 21:00. Ferzee встретится с Virtus.pro. Место в итоговой таблице квалификации повлияет на более высокий посев в групповой стадии мэйджора.
The Kuala Lumpur Major состоится в столице Малайзии. Турнир пройдет с 9 по 18 ноября. На чемпионате 16 команд поборются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. турнирных очков.