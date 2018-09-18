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Ferzee выступит на The Kuala Lumpur Major. Вторая карта серии длилась 120 минут
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Ferzee выступит на The Kuala Lumpur Major. Вторая карта серии длилась 120 минут 

Чемпионат.com + ещё 73 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Ferzee получила второй слот на The Kuala Lumpur Major. Финал нижней сетки против Team Spirit завершился со счетом 2:0. Вторая карта длилась два часа. Ранее место на чемпионате заработала Virtus.pro.
Гранд-финал отборочных в СНГ состоится 18 сентября в 21:00. Ferzee встретится с Virtus.pro. Место в итоговой таблице квалификации повлияет на более высокий посев в групповой стадии мэйджора.
The Kuala Lumpur Major состоится в столице Малайзии. Турнир пройдет с 9 по 18 ноября. На чемпионате 16 команд поборются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. турнирных очков.
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