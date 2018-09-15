Natus Vincere сыграет в закрытой квалификации The Kuala Lumpur Major

В СНГ завершилась вторая открытая квалификация The Kuala Lumpur Major. В первом полуфинале ferzee (в команде выступают Daxak, Afoninje, AfterLife, KingR и VANSKOR) превзошла стак CHELIBOKSI (2:0). Во втором Natus Vincere переиграла Team Empire (2:1).

Закрытые отборочные состоятся 16-18 сентября. В групповом этапе, который пройдет в формате GSL, встретятся восемь команд. В группе А собрались Winstrike Team, Odium, Elements Pro Gaming и Natus Vincere. В группе B — Virtus.pro, Espada, ferzee и Team Spirit.

От результатов выступлений зависит посев в плей-офф: два лучших коллектива отправятся в верхнюю сетку, два других — в нижнюю.

По итогам отборочных в СНГ две команды поедут на The Kuala Lumpur Major. Чемпионат организуют в Малайзии в ноябре 2018 года. На турнире разыграют призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.