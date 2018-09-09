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OG отказалась от приглашения на The Kuala Lumpur Major. Команда пропустит турнир
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OG отказалась от приглашения на The Kuala Lumpur Major. Команда пропустит турнир 

Чемпионат.com + ещё 2 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Компания PGL опубликовала списки приглашенных команд в региональные закрытые квалификации. Чемпионы 2018 года, OG, отказались от инвайта. Команда пропустит первый мэйджор сезона.
Вместо них в Европе за два слота поборются Team Liquid, Team Secret, Alliance и Shangri-La. В СНГ инвайты заработали Virtus.pro, ESPADA, Odium и Winstrike Team, в Северной Америке — Evil Geniuses, compLexity, Quincy Crew и Team Team.
В закрытых отборочных в каждом регионе к приглашенным командам присоединятся четыре коллектива из открытых квалификаций. Те, кто не смогут пройти на мэйджор, получат шанс побороться за путевку на майнор.
Открытые квалификации The Kuala Lumpur Major состоятся 10-15 сентября. Закрытый этап запланирован на 17-21 сентября. Китай, Европа и Северная Америка получат по три слота на турнире, все остальные регионы — по два.
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