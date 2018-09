PSG.LGD сыграет с Team Aster в полуфинале верхней сетки The Kuala Lumpur Major

Стали известны результаты групповой стадии The Kuala Lumpur Major в Китае. В верхнюю сетку плей-офф прошли команды PSG.LGD, Vici Gaming, Team Aster и Newbee. В нижней половине оказались EHOME, DeathBringer Gaming, Team Serenity и Royal Never Give Up.

17 сентября в 05:00 по московскому времени стартуют сразу четыре пары. В «виннерах» PSG.LGD встретится с Team Aster, Newbee — с Vici Gaming. В «лузерах» EHOME сыграет с Royal Never Give Up, DeathBringer Gaming — с Team Serenity.

В 08:00 мск покажут матчи второго раунда нижней сетки, в 11:00 — третьего раунда. Все игры проходят в формате до двух побед (best of 3).

По результатам закрытой квалификации три лучших команды поедут на The Kuala Lumpur Major. Чемпионат состоится в столице Малайзии в ноябре.