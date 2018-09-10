Odium представила пятого игрока и новый логотип команды

Алик V-Tune Воробей вошёл в состав Odium. Киберспортсмен будет выступать на позиции керри в сезоне 2018/2019. Анонс состоялся на странице во «ВКонтакте».

В карьере Воробья Odium — первая профессиональная команда. Ранее он играл только в миксе Халеда sQreen Эль-Хаббаша на отборочных к Rivalry.gg Rumble.

Odium также представила новый логотип состава. По итогам пользовательского голосования во «ВКонтакте» 7,5 тыс. человек (55%) отдали предпочтение работе Валерия Гончаренко

Конкурс на новый логотип запустили 5 сентября. Предыдущее изображение не понравилось сообществу. Пользователи отмечали как сходство с эмблемой TNC, так и то, что за основу взяли стоковую картинку.

Odium с латыни означает «ненависть». Команду основал Илья Lil Ильюк 2 сентября. Вместе с ним и V-Tune в состав входят Виктор GeneRaL Нигрини, Андрей Ghostik Кадык и Семен CeMaTheSlayeR Кривуля. Oduim получила приглашения на закрытые региональные отборочные на The Kuala Lumpur Major. Инвайты также достались Virtus.pro, ESPADA и Winstrike Team. Матчи начнутся 16 сентября.