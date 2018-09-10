Ещё
Odium представила пятого игрока и новый логотип команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Odium представила пятого игрока и новый логотип команды 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Алик V-Tune Воробей вошёл в состав Odium. Киберспортсмен будет выступать на позиции керри в сезоне 2018/2019. Анонс состоялся на странице во «ВКонтакте».
В карьере Воробья Odium — первая профессиональная команда. Ранее он играл только в миксе Халеда sQreen Эль-Хаббаша на отборочных к Rivalry.gg Rumble.
Odium также представила новый логотип состава. По итогам пользовательского голосования во «ВКонтакте» 7,5 тыс. человек (55%) отдали предпочтение работе Валерия Гончаренко.
Конкурс на новый логотип запустили 5 сентября. Предыдущее изображение не понравилось сообществу. Пользователи отмечали как сходство с эмблемой TNC, так и то, что за основу взяли стоковую картинку.
Odium с латыни означает «ненависть». Команду основал Илья Lil Ильюк 2 сентября. Вместе с ним и V-Tune в состав входят Виктор GeneRaL Нигрини, Андрей Ghostik Кадык и Семен CeMaTheSlayeR Кривуля. Oduim получила приглашения на закрытые региональные отборочные на The Kuala Lumpur Major. Инвайты также достались Virtus.pro, ESPADA и Winstrike Team. Матчи начнутся 16 сентября.
Чемпионат.com: последние новости
OG отказалась от приглашения на The Kuala Lumpur Major. Команда пропустит турнир SumaiL и YawaR выступят в одной команде на WESG Team Spirit зарегистрировала состав на новый сезон. В команде четыре европейца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве178
Тутберидзе ушла с проката Медведевой100
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Названа дата дебюта Терри в «Спартаке»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение