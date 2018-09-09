Чемпионы 2018 года по CS: GO пропустят первый мэйджор сезона

Стали известны команды, получвшие приглашения в закрытые региональные квалификации мэйджор-турниров по игре Counter-Strike: Global Offensive. Чемпионы 2018 года, команда OG отказались от приглашения на первый мэйджор сезона, который пройдет в Куала-Лумпуре.

Два европейских места на мэйджоре между собой разыграют Team Liquid, Team Secret, Alliance и Shangri-La. Из СНГ на турнир пригласили Virtus.pro, ESPADA, Odium и Winstrike Team, из Северной Америки — Evil Geniuses, compLexity, Quincy Crew и Team Team.