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Чемпионы 2018 года по CS: GO пропустят первый мэйджор сезона
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Чемпионы 2018 года по CS: GO пропустят первый мэйджор сезона 

SPORT24.ru 3 часа назад
Стали известны команды, получвшие приглашения в закрытые региональные квалификации мэйджор-турниров по игре Counter-Strike: Global Offensive. Чемпионы 2018 года, команда OG отказались от приглашения на первый мэйджор сезона, который пройдет в Куала-Лумпуре.
Два европейских места на мэйджоре между собой разыграют Team Liquid, Team Secret, Alliance и Shangri-La. Из СНГ на турнир пригласили Virtus.pro, ESPADA, Odium и Winstrike Team, из Северной Америки — Evil Geniuses, compLexity, Quincy Crew и Team Team.
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