Team SoloMid и 100 Thieves снялись с автограф-сессии NA LCS. Они предпочли готовиться к Regionals

Team SoloMid и 100 Thieves передумали участвовать в автограф-сессии перед финалом 2018 NA LCS Summer Split. Как сообщили в твиттере LoL Esports, команды сделали это из-за подготовки к Regional Finals — турниру за путёвку в предварительную стадию 2018 World Championship.

Участники NA LCS базируются в Лос-Анджелесе, а заключительные игры летнего сплита проходят в Окленде. 8 сентября Team SoloMid и 100 Thieves сразились там в матче за третье место. TSM победила 100 Thieves со счётом 3:2, но поединок не влиял на распределение слотов на чемпионат мира.

На реддите предположили, что TSM отказалась прийти на автограф-сессию из-за угрозы убийством в адрес мидера Сорена Bjergsen Бьерга. Её оставил пользователь reddit в обсуждении матча за третье место.

Финал летнего сплита начнётся в полночь 10 сентября. Team Liquid и Cloud9 разыграют $150 тыс. призовых в серии до трёх побед. Liquid гарантировала себе путёвку в основную стадию 2018 World Championship. Cloud9 нужно победить, чтобы заработать слот в обход Regional Finals — иначе 100 Thieves получат его по результатам двух сплитов.

2018 NA LCS Regional Finals пройдёт с 15 по 17 сентября. Команды сразятся в матчах до трёх побед. Посев участников определил квалификационные очки, которые они набрали за два сплита. В первом раунде сразятся Clutch Gaming и Echo Fox, победитель встретится с Team SoloMid, а в заключительном матче выступит Cloud9 или 100 Thieves.