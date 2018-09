BoBoKa и Xxs стали игроками Team Aster

Сюй BurNIng Чжилэй представил состав своего коллектива на сезон 2018/2019. В него вошли Е BoBoKa Чжибяо, Лу Fenrir Чао, Лю Sylar Цзяцзюнь, Лин Xxs Дзин и Дэн Dstones Лэй. Чжилэй стал тренером команды.

Состав будет выступать под тегом Team Aster. Ранее сообщалось, что BurNIng набирает новый ростер Team DK. 7 сентября основатель Vici Gaming MCDJ рассказал на Weibo, что Team DK подписала Xxs и BoBoKa. Почему Чжилэй сменил тег на Aster, не уточняется.

BoBoKa и Xxs выступали за Invictus Gaming с марта 2016 года. С ней они вошли в топ-4 на The Kiev Major 2017 и финишировали в топ-6 на The International 2017. Коллектив попал на The International 2018 через закрытую квалификацию для Китая, но в Ванкувере не преодолел групповой этап и занял 17-18 место.

Dstones начал карьеру в 2017 году. До перехода в Team Aster он представлял Team MAX и Echo Gaming. Fenrir с сентября 2017 года выступал за Vici Gaming, а Sylar — за VGJ.Thunder. Обе команды выступили на TI8: основной состав Vici занял 9-12 место, а Thunder финишировала на 13-16 строчке.

Состав Team Aster:

Лю Sylar Цзяцзюнь;

Дэн Dstones Лэй;

Лин Xxs Дзин;

Е BoBoKa Чжибяо;

Лу Fenrir Чао;