SyndereN и Illidan собрали команду для квалификации The Kuala Lumpur Major

Троелс syndereN Нильсен и Илья Illidan Пивцаев сыграют в команде HAPPYGUYS в открытых отборочных на The Kuala Lumpur Major. В состав также вошли Рики Buugi Фулт, gectordniwe и Мохаммад AfrOmoush Абу Аль Эйс. Ростер уже зарегистрировали на FACEIT.

Faceit.com Капитаном команды стал syndereN. Он не выступал на профессиональной сцене с мая 2018 года. На The International 2018 он был комментатором. Illidan посетил TI8 как тренер VGJ.Storm. С ним команда вышла в плей-офф турнира и заняла 7-8 место. Gectordniwe ранее играл в команде Артура Goblak Костенко и Глеба Funn1k Липатникова AFK_TARELKA в открытой квалификации EPICENTER XL. Состав вышел в 1/4 плей-офф, где уступил NiceOne.