Состав PSG.LGD не изменился

Команда PSG.LGD, финалист The International 2018, начнёт новый сезон в прежнем составе. Об этом сообщается в официальном твиттере организации. Руководство PSG.LGD предложило «написать историю в новом сезоне».

Как отмечается, нынешний состав PSG.LGD сформировался 1 января 2018 года. Он выглядит так:

Ван «Ame» Чуньюй;

Лу «Somnus丶M» Яо;

Ян «Chalice» Шэньи;

Сюй «fy» Линьсэнь;

Джиан Вей «xNova» Яп.

В сезоне 2018 года PSG.LGD выиграла мейджоры EPICENTER XL и MDL Changsha Major, после чего прошла в топ-2 Dota 2 Asia Championships 2018. А вот в финале чемпионата китайская команда уступила OG со счётом 2:3. В общем сложности, игроки заработали более четырёх миллионов долларов.

И хотя организаторы пока не давали официальных заявлений, наверняка китайцы планируют победить в будущем сезоне. Вероятно, потому и не меняют игроков, что позволит избежать «подгонки» новых участников под требования команды.

К слову, другие команды обновляют свои составы. В частности, украинская Natus Vincere полностью обновляет состав, а из Overwatch League Philadelphia Fusion и Boston Uprising исключили россиян Георгия «ShaDowBurn» Гущу и Станислава «Mistakes» Данилова.