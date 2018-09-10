BurNIng анонсировал состав Team Aster с Sylar и BoBoKa

Сюй BurNIng Чжилэй представил новую команду, где он занял тренерский пост. В состав Team Aster вошли Лю Sylar Цзяцзюнь из VGJ.Thunder, Дэн Dstones Лэй из Echo Gaming, Лу Fenrir Чао из Vici Gaming, Лин Xxs Дзин и Е BoBoKa Чжибяо (оба из Invictus Gaming).

В прошлом инсайдеры утверждали, что BurNing собирает пятерку под брендом Team DK. За несколько дней до анонса владелец Vici Gaming обвинил Сюя Чжилэя в воровстве игроков и проведении переговоров за спиной. По итогам разбирательств клуб не стал удерживать Sylar и Fenrir. Менеджмент снизил их трансферную стоимость с 6 до 4 млн юаней.

Трансферное окно закроется 15 сентября. Прямо сейчас по всему миру начались открытые квалификации на The Kuala Lumpur Major.